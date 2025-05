2. On Numara'da büyük ikramiye 1 milyon TL'yi aşıyor

Milli Piyango'nun sevilen şans oyunu On Numara, her hafta milyonlarca lira ikramiye dağıtmaya devam ediyor. 2025 yılında da büyük ilgi gören bu oyunda, şanslı numaraları doğru tahmin edenler büyük ikramiyelerin sahibi oluyor. Peki, bu hafta On Numara ne kadar ikramiye dağıtıyor? İşte, merak edilenler...

On Numara ile şansını dene, büyük ikramiyeyi Kaçırma! Milli Piyango’nun en çok kazandıran oyunlarından biri olan On Numara, 2025 yılında da heyecan dolu çekilişleriyle şans oyunları tutkunlarını ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Hem uygun fiyatlı kolon seçenekleri hem de yüksek ikramiye fırsatlarıyla On Numara, en sevilen Şans Oyunları arasında.

On Numara nedir, nasıl oynanır?

On Numara, 1 ile 80 arasındaki numaralar arasından 10 tanesini doğru tahmin etmeye dayanan bir şans oyunudur. Büyük ikramiyeyi kazanmak için 10 numaranın tamamını doğru bilmek gerekir.

On Numara çekilişleri ne zaman yapılıyor?

On Numara, her hafta iki gün çekilişi yapılan ve 1 ile 80 arasındaki numaralar arasından 10 tanesini doğru tahmin etmeye dayanan bir şans oyunudur. 2025 yılında da büyük ilgi gören bu oyunda, kazananlar Milli Piyango Online web sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklanıyor. Kazanan numaraların yanı sıra, kazanan iller ve kazanan kişi sayıları da bu Milli Piyango Online’dan duyuruluyor.

On Numara çekilişleri haftada 2 kez gerçekleşiyor:

• Pazartesi → Saat 20.00

• Cuma → Saat 20.00

Çekilişler canlı olarak takip edilebiliyor ve sonuçlar anlık olarak açıklanıyor. Çekilişleri canlı izlemek için: https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle

Bu haftanın On Numara ikramiyesi ne kadar?

On Numara’da bu haftanın ikramiyesi tam 1 milyon TL’yi aşıyor! Üstelik büyük ikramiye devrederse tutar çok daha yüksek rakamlara ulaşabiliyor. Hayalleri süsleyen büyük ikramiyeler için On Numara çekilişlerini kaçırma!

On Numara sonuçları nereden öğrenilir?

Oynadığın On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmenin en hızlı ve güvenilir adresi, Milli Piyango Online. On Numara sonuçları ve kazanan listesi için hemen tıkla!

Ayrıca Milli Piyango Mobil Uygulaması sayesinde sonuçlara anında ulaşabilir, geçmiş çekilişleri kolayca inceleyebilirsin.

On Numara oynamak çok kolay!

On Numara oynamak için 2 farklı seçeneğin var:

1. Milli Piyango Online web sitesi veya Mobil Uygulaması üzerinden oynayabilir,

2. Sayıları 10 bin’i aşan Milli Piyango bayilerine giderek fiziksel bilet ile şansını deneyebilirsin.

Dilersen şanslı numaralarını kendin seçebilir, dilersen de “SEN SEÇ” seçeneği ile sistemin rastgele numara belirlemesini sağlayabilirsin.

Büyük ikramiye senin olabilir!

On Numara ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ya da Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişi her hafta ikramiye kazanıyor. Sen de sıradaki büyük kazanan olmak istiyorsan hemen şansını dene! On Numara’da şansına güvenenler, Milli Piyango Online üzerinden veya Milli Piyango bayilerinden oynayabilirler. Oyunda, kendi şanslı numaralarını belirleyebileceğin gibi, rastgele numaralar da seçebilirsin.

On Numara, 2025 yılında da milyonlarca lira ikramiye dağıtmaya devam edecek. Şansını denemek ve hayalleri süsleyen büyük ikramiyelerle bir adım daha yaklaşmak için On Numara oynamayı unutma!