Süper Loto'da Kazanmaya Devam

2025 yılı boyunca Süper Loto yine milyonlarca kişiye umut oldu. Haftada üç kez düzenlenen çekilişlerde dağıtılan büyük ödüller sayesinde birçok kişi hayallerini gerçekleştirme şansı buldu. Süper loto çekiliş sonuçlarına baktığımızda, bu yıl hem ikramiye miktarları arttı hem de kazanan sayısında gözle görülür bir artış yaşandı.

Süper Loto 2025’te de Milyonlar Kazandırmaya Devam Etti!

2025 yılı boyunca Süper Loto, Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca kişiye hem büyük bir heyecan yaşattı hem de yüksek kazançlar sundu. Haftada üç kez yapılan çekilişlerle sadece şans değil, umut da dağıtıldı. Bu yıl özellikle artan büyük ikramiyeler ve kazanan sayısındaki artış, Süper Loto’yu her zamankinden daha da popüler hale getirdi. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30’da düzenlenen canlı çekilişler, Milli Piyango Online üzerinden milyonlarca kişi tarafından izlendi. Çekilişleri evinden, telefonundan ya da bilgisayarından takip eden oyuncular, sonuçlara anında ulaştı. Böylece sadece oyunu oynamak değil, sonucu beklemek bile ayrı bir keyif haline geldi. Süper Loto’nun bu kadar ilgi görmesinin bir diğer nedeni de ister millipiyangoonline.com adresinden, ister Mobil Uygulama üzerinden kolayca kupon oluşturabilmen. Bayiye gitmene gerek kalmadan, dilediğin yerden saniyeler içinde oyuna katılabiliyorsun. Elbette geleneksel yöntemleri tercih edenler için de Türkiye genelindeki bayiler üzerinden kupon oluşturmak hâlâ mümkün.



2025’in Talihlileri ve Kazandıran Şehirler

2025 yılı boyunca, Süper Loto’da büyük ikramiyeyi kazananların sayısı dikkat çekecek kadar fazlaydı. Bu kazananların bazıları online platformdan kupon oynarken, bazıları ise klasik bayilerden bilet alarak hayatlarının fırsatını yakaladı. İşte 2025’in öne çıkan talihlileri:

* 6 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen çekilişte, tam 641.888.317 TL tutarındaki büyük ikramiye, Milli Piyango Online’dan oynayan tek bir kişiye çıktı. Bu, yılın ve Süper Loto tarihinin en büyük ikramiyelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

* Hemen bir hafta sonra, 13 Mayıs 2025’te yine Milli Piyango Online’dan oynayan başka bir talihli, 22.885.544 TL’lik büyük ödülün sahibi oldu.

* 1 Haziran 2025 tarihinde ise bu kez kazanan kupon Antalya’nın Alanya ilçesinde bir bayiden oynandı ve talihli, tam 66.439.730 TL kazandı.

* 17 Haziran 2025’te, İstanbul’un Kadıköy ilçesinden bir başka talihli, bayiden oynadığı kuponla 57.159.035 TL tutarındaki büyük ödülü kazandı.

* Ve son olarak, 6 Temmuz 2025 tarihli çekilişte, Antalya / Muratpaşa’dan oynanan kupon ile 67.226.039 TL’lik büyük ikramiye sahibine ulaştı.

Bu kazananlar sadece birkaç örnek. Her biri, Süper Loto’nun geniş coğrafi dağılımını ve hem online hem de fiziki katılımın ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne seriyor.



Süper Loto Nasıl Oynanır?

Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesini doğru tahmin etmeye dayalı bir oyundur. 6 bilen büyük ikramiyeyi kazanırken, 5, 4 ve 3 bilen oyuncular da ikramiye almaya hak kazanır. Kazanma şansını artırmak isteyenler için sistem oyunu seçeneği de bulunur. Bu sayede çok sayıda kolon oluşturarak olasılıkları artırabilirsin.



Süper Loto Güncel Kupon Ücreti Ne Kadar?

Süper Loto oynamak hem heyecanlı hem de erişilebilir! Her kolon için ödemen gereken ücret sadece 20 TL. 1 ile 60 arasında yer alan sayılardan 6 tanesini seçerek kolonunu oluşturabilir, istersen birden fazla kolonla şansını artırabilirsin. Süper Loto’da ikramiye tutarları devrettikçe büyür; böylece oyun heyecanı artar!



Kimler Süper Loto Oynayabilir?

Süper Loto, 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oynayabileceği bir şans oyunudur. Oyuna katılmak için dilersen Türkiye’nin dört bir yanındaki Milli Piyango bayilerinden, dilersen de millipiyangoonline.com üzerinden veya Milli Piyango Mobil Uygulaması aracılığıyla bilet oluşturabilirsin. Online platformlar sayesinde Süper Loto heyecanı artık her an elinin altında. Nerede olursan ol, sadece birkaç tıklamayla kuponunu doldurabilir, çekilişi canlı izleyebilir ve Süper Loto çekiliş sonuçlarını anında öğrenebilirsin. Üstelik kazandığında, ikramiyen otomatik olarak hesabına aktarılır.



Süper Loto Çekilişleri Nereden İzlenir?

Süper Loto çekilişlerini canlı izlemek için yapman gereken çok basit! Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30’da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişlerini, Milli Piyango Online'ın resmi YouTube kanalı olan Milli Piyango TV üzerinden canlı takip edebilirsin. Yayın, çekiliş başlamadan hemen önce açılır ve sonuçlar anlık olarak paylaşılır. Canlı yayını kaçırırsan da endişe etme. Tüm çekiliş videoları kanalın “Videolar” sekmesinde arşivleniyor. Böylece dilediğin zaman önceki çekilişleri izleyebilir, kazanan numaraları tekrar görebilirsin.



Sonuçları Takip Etmek Çok Kolay

Süper Loto sonuçlarını öğrenmek için çekiliş saatini beklemene bile gerek yok. Çekiliş biter bitmez, oynadığın kuponlar sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilir. Kazanıp kazanmadığını saniyeler içinde öğrenirsin. Üstelik eğer Milli Piyango Online üzerinden oynamışsan, kazandığın ikramiye de otomatik olarak hesabına yatırılır. Güvenli, hızlı ve pratik!



Süper Loto'nun Süper İkramiyeleri Seni Bekliyor!

Eğer sen de bu yılın şanslı kişilerden biri olmak istiyorsan, Süper Loto çekilişlerini kaçırma. Kuponunu ister bayiden ister Milli Piyango Online’dan oluştur; sonrasında yapman gereken tek şey çekilişi izlemek ve bu heyecana ortak olmak. Her hafta üç kez düzenlenen bu çekilişlerde, şans her yerde! Bir sonraki çekilişte belki de büyük ikramiye, senin oynayacağın kupona isabet edecek. Şansını hemen dene, Süper Loto ile kazananlar arasında yerini al!

