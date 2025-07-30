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Prof. Dr. Hasan Sözbilir 'mega deprem' dedi uyardı: Böyle depremlerden saatler sonra...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir 'mega deprem' dedi uyardı: Böyle depremlerden saatler sonra...

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki sarsıntının "mega deprem" olarak adlandırılabileceğini belirterek, "Böyle depremlerden saatler sonra Pasifik Okyanusu çevresinde tsunami gelişecektir. Ayrıca artçı şoklar 7,5-7,8 büyüklüğüne varabilir." dedi.

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Sözbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin Pasifik Okyanusu ile Asya levhası sınırı boyunca, bindirme fayı niteliğindeki levha sınır fayı üzerinde yaşandığını söyledi.

"Komşu fayları da tetikleyebilir"

"Mega deprem"lerin levha sınırları boyunca ve bindirme faylarında geliştiğini anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Kamçatka bölgesinde meydana gelen deprem 'mega deprem' olarak adlandırılabilir. Bu bölge 'ateş çemberi (ring of fire)' olarak bilinir. Dünyanın sismik ve volkanik aktivite açısından en aktif bölgelerinin başında yer alıyor. Deprem büyüklüğü ve sığ oluşu dikkate alındığında önemli oranda can ve mal kaybının olabileceği değerlendirilmektedir. Böyle depremlerden saatler sonra Pasifik Okyanusu çevresinde tsunami gelişecektir. Ayrıca artçı şoklar 7,5-7,8 büyüklüğüne varabilir. Tabii ki bu kadar büyük depremler komşu fayları da tetikleyebilir."

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