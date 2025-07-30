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AFAD duyurdu: Konya'da deprem meydana geldi

AFAD duyurdu: Konya'da deprem meydana geldi

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, saat 06.40’da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 15.6 kilometre olarak ölçüldü.

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Konya’nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını açıkladı.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, saat 06.40’da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 15.6 kilometre olarak ölçüldü.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ilgın ilçemizde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle iletişim halindeyiz, herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konya Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

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