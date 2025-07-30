MGK toplanıyor: Terör ve bölgesel gelişmeler masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Milli Güvenlik Kurulu'nda, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda izlenecek yeni stratejiler masaya yatırılacak. PKK'nın silah bırakma söylemleri, YPG'nin Suriye'deki durumu ve bölgesel çatışmaların yanı sıra orman yangınları ve YAŞ takvimi de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Millî Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye'nin iç ve dış güvenlik gündemindeki kritik konuları ele alacak. Yılın dördüncü MGK toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşmak için izlenecek yeni stratejiler öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

Toplantıda, PKK'nın silah bırakma söylemlerinin ardından bölgedeki son durum detaylıca incelenecek. Ayrıca, terörle mücadelede atılacak yeni adımları belirlemek üzere Meclis'te kurulması planlanan komisyonun yapısı ve görev alanı da değerlendirilecek.

MGK'nın bir diğer önemli gündem maddesi ise Suriye'deki gelişmeler olacak. YPG'nin rejim güçlerine entegrasyon süreci ve bu yılın mart ayında Suriye yönetimi ile SDG arasında imzalanan, ancak henüz uygulanmayan anlaşmanın Türkiye'nin sınır güvenliğine yaratabileceği riskler masaya yatırılacak.

Küresel ve bölgesel gelişmelere de değinilecek olan toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşı ve Güney Kafkasya'da Azerbaycan-Ermenistan arasındaki artan gerilimler de ele alınacak.

Toplantıda ayrıca, son dönemde ülke genelinde büyük yıkımlara yol açan orman yangınlarının nedenleri ve bu yangınlarla mücadele stratejileri de gündeme gelecek. Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısının takvimlendirilmesi de MGK'da görüşülmesi beklenen konular arasında bulunuyor.