Çeşme'de su krizi yaşanıyor! Otellerde su kalmadı, tatilciler geri dönüyor

Turizmin gözde bölgesi Çeşme, yaz ortasında büyük bir su kriziyle karşı karşıya. Otellerde ve plajlarda su kesintileri başladı. Duşsuz plajlar, susuz oteller tatilcileri isyan ettirdi. Rezervasyonlar iptal edilirken, bölgeden tersine göç yaşanıyor.

Abone ol

Ekol TV'den Hakan Gözalan'ın özel haberine göre, İzmir’in gözde tatil merkezlerinden Çeşme, yaz sezonunun en yoğun günlerinde kuraklığın pençesinde. İlçede su kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi hem turizmi hem de günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Barajdaki doluluk oranı %5'in altına inerken bu seviyenin sadece birkaç günlük su ihtiyacını karşılayabileceği belirtildi. Su tasarrufu amacıyla her gün gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında 7 saatlik kesintiler uygulanıyor.

OTELLER SUSUZ, PLAJLAR DUŞSUZ KALDI!

Turizmin kalbinin attığı Çeşme'de yaşanan su sıkıntısı otelleri ve plajları da vurdu. Birçok otel su temininde zorluk yaşarken, bazı işletmeler depolama sistemleriyle geçici çözümler üretmeye çalışıyor. Plajlardaki duş alanları ise tasarruf önlemleri kapsamında devre dışı bırakıldı. Tatilciler denizden çıktıktan sonra duş alamadan plajdan ayrılmak zorunda kaldı.

REZERVASYONLAR İPTAL EDİLDİ!

Yaşanan krizin etkisiyle binlerce turist rezervasyonlarını iptal etti. Otellerde ve restoranlarda hizmet aksarken, bölgeden adeta tersine göç başladı. Sıcak hava nedeniyle zaman zaman elektrik kesintilerinin de yaşanması, durumu daha da zorlaştırdı.