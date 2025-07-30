BIST 10.487
DOLAR 40,58
EURO 46,93
ALTIN 4.337,78
HABER /  EKONOMİ

Türkiye'de faaliyet gösteriyor... Dev banka işleme kapatılacak

Türkiye'de faaliyet gösteriyor... Dev banka işleme kapatılacak

QNB Bank'ın Enpara Bank paylarını dağıtacağı işlemler nedeniyle Borsa İstanbul'da işlem sırasının 15 Ağustos 2025 tarihinde kapatılacağını açıkladı.

Abone ol

Bölünme işlemi kapsamında QNB Bank işlem sırası 15 Ağustos 2025 itibariyle kapatılacak, QNB Bank pay sahiplerine Enpara Bank paylarının dağıtımının tamamlanmasını takiben yeniden işleme açılacak.

Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmekte olan QNB Bank paylarının işlem sırası, QNB Bank'ın talebi doğrultusunda, pay işlemlerinin takas süresi de dikkate alınarak, 15/08/2025 tarihi seans öncesinde işleme kapatılacak (son işlem günü 14/08/2025 tarihi) olup, hak sahibi QNB Bank pay sahiplerine Enpara Bank paylarının dağıtımının tamamlanmasını takiben Borsa İstanbul tarafından KAP'ta yapılacak duyuruda belirtilecek tarihten itibaren referans fiyat ve serbest marj ile yeniden işleme açılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Rusya'daki 8,8'lik depremin boyutu 11 bin atom bombası gücünde
Rusya'daki 8,8'lik depremin boyutu 11 bin atom bombası gücünde
İstanbulkart'ta 30 yaş sınırı düzenlemesi iptal edildi
İstanbulkart'ta 30 yaş sınırı düzenlemesi iptal edildi
İmamoğlu aday olamazsa ne olacak? Özgür Özel'den adaylık açıklaması
İmamoğlu aday olamazsa ne olacak? Özgür Özel'den adaylık açıklaması
Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Konya, Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Konya, Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcılıklarına Ferhat Pirinççi ve İlhami Giray Şahin atandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcılıklarına Ferhat Pirinççi ve İlhami Giray Şahin atandı
8.8'lik deprem sonrası Rusya ve Japonya'yı tsunami vurdu
8.8'lik deprem sonrası Rusya ve Japonya'yı tsunami vurdu
Cem Küçük'ün babası hayatını kaybetti
Cem Küçük'ün babası hayatını kaybetti
NEXT Sosyal 500 bin kullanıcıya ulaştı
NEXT Sosyal 500 bin kullanıcıya ulaştı
Almanya’da askeri helikopter düştü: 2 ölü
Almanya’da askeri helikopter düştü: 2 ölü
Çekmeköy’de sünger fabrikasında büyük yangın
Çekmeköy’de sünger fabrikasında büyük yangın