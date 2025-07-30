Rusya'daki 8,8'lik depremin boyutu 11 bin atom bombası gücünde

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu, derinliğinin ise 20 kilometre olarak ölçüldüğü belirtildi.

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Rusya'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem, Pasifik kıyısındaki ülkeleri alarma geçirdi. Tsunami uyarısı yapılan bölgede dalgalar Rusya ve Japonya kıyılarına ulaştı. Deprem anına ilişkin görüntüler sarsıntının büyüklüğünü gözler önüne sererken, depremin boyutuyla ilgili uzman isimden çarpıcı bir yorum geldi. Rusya'daki depremi ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasıyla kıyaslayan Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Depremin enerjisi Hiroşima'ya atılan bombanın 11 bin misli" ifadesini kullandı.



Bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçıların da kayda geçtiği depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Rusya ve Japonya kıyılarına ilk tsunami dalgaları ulaştı.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, depreme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Okan Tüysüz, "Kamçatka yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem Pasifik Ateş Çemberi üzerinde. Bu kuşak, dünyadaki en büyük deprem ve tsunamileri üretmiştir. Artçıları 7'nin üzerine çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Atom bombasının 11 bin misli

2011'de Japonya'da meydana gelen 9,1'lik depremden bu yana dünyadaki en büyük deprem özelliğini taşıyan sarsıntının ürettiği enerjiye ilişkin de açıklama yapan Prof. Dr. Tüysüz, Rusya'daki son depremin enerjisinin Hiroşima'ya atılan atom bombasının 11 bin misli olduğunu belirtti.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezi meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerjinin 500 atom bombasının çıkardığı enerjiye eşdeğer olduğu açıklanmıştı.