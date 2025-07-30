BIST 10.487
DOLAR 40,58
EURO 46,93
ALTIN 4.337,78
HABER /  GÜNCEL

Rusya'daki 8,8'lik depremin boyutu 11 bin atom bombası gücünde

Rusya'daki 8,8'lik depremin boyutu 11 bin atom bombası gücünde

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu, derinliğinin ise 20 kilometre olarak ölçüldüğü belirtildi.

Abone ol

Rusya'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem, Pasifik kıyısındaki ülkeleri alarma geçirdi. Tsunami uyarısı yapılan bölgede dalgalar Rusya ve Japonya kıyılarına ulaştı. Deprem anına ilişkin görüntüler sarsıntının büyüklüğünü gözler önüne sererken, depremin boyutuyla ilgili uzman isimden çarpıcı bir yorum geldi. Rusya'daki depremi ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasıyla kıyaslayan Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Depremin enerjisi Hiroşima'ya atılan bombanın 11 bin misli" ifadesini kullandı.

Bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçıların da kayda geçtiği depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Rusya ve Japonya kıyılarına ilk tsunami dalgaları ulaştı.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, depreme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Okan Tüysüz, "Kamçatka yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem Pasifik Ateş Çemberi üzerinde. Bu kuşak, dünyadaki en büyük deprem ve tsunamileri üretmiştir. Artçıları 7'nin üzerine çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Atom bombasının 11 bin misli

2011'de Japonya'da meydana gelen 9,1'lik depremden bu yana dünyadaki en büyük deprem özelliğini taşıyan sarsıntının ürettiği enerjiye ilişkin de açıklama yapan Prof. Dr. Tüysüz, Rusya'daki son depremin enerjisinin Hiroşima'ya atılan atom bombasının 11 bin misli olduğunu belirtti.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezi meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerjinin 500 atom bombasının çıkardığı enerjiye eşdeğer olduğu açıklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbulkart'ta 30 yaş sınırı düzenlemesi iptal edildi
İstanbulkart'ta 30 yaş sınırı düzenlemesi iptal edildi
İmamoğlu aday olamazsa ne olacak? Özgür Özel'den adaylık açıklaması
İmamoğlu aday olamazsa ne olacak? Özgür Özel'den adaylık açıklaması
Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Konya, Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Konya, Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcılıklarına Ferhat Pirinççi ve İlhami Giray Şahin atandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcılıklarına Ferhat Pirinççi ve İlhami Giray Şahin atandı
8.8'lik deprem sonrası Rusya ve Japonya'yı tsunami vurdu
8.8'lik deprem sonrası Rusya ve Japonya'yı tsunami vurdu
Cem Küçük'ün babası hayatını kaybetti
Cem Küçük'ün babası hayatını kaybetti
NEXT Sosyal 500 bin kullanıcıya ulaştı
NEXT Sosyal 500 bin kullanıcıya ulaştı
Almanya’da askeri helikopter düştü: 2 ölü
Almanya’da askeri helikopter düştü: 2 ölü
Çekmeköy’de sünger fabrikasında büyük yangın
Çekmeköy’de sünger fabrikasında büyük yangın
Beşiktaş Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi
Beşiktaş Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi