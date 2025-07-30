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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

NEXT Sosyal 500 bin kullanıcıya ulaştı

NEXT Sosyal 500 bin kullanıcıya ulaştı

Yerli sosyal medya platformu NEXT Sosyal’in kullanıcı sayısı 500 bini geçti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, platformun büyümesine ilişkin yaptığı paylaşımda “Çok önemli bir eşik, kısa sürede aşıldı. NeXT’i tutabilene aşk olsun” ifadelerini kullandı.

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Türkiye’nin yerli sosyal medya platformu NEXT Sosyal, kullanıcı sayısında 500 bini aştı. Platformun resmi hesabından yapılan “500.000 kişi olduk! NEXT Sosyal ailesi her geçen gün büyüyor…” paylaşımına, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da destek verdi.

Bayraktar, paylaşımı alıntılayarak “Çok önemli bir eşik, kısa sürede aşıldı. NeXT’i tutabilene aşk olsun” ifadelerini kullandı.

NEXT Sosyal 500 bin kullanıcıya ulaştı - Resim: 0

"SÜRPRİZ HEDİYEMİZ YOLDA"

Uygulamanın resmi hesabından yapılan paylaşımda ise, "Next Sosyal ailesi her geçen gün büyüyor... Bugün aramıza katılan 500.000'inci kullanıcıyı kutluyoruz. Sürpriz hediyemiz yolda! Sen de bu büyük topluluğun bir parçası ol, geleceği birlikte şekillendirelim" ifadeleri kullanıldı.

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