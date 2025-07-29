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Yarkadaş’tan CHP’ye Atatürk resmi tepkisi

Yarkadaş’tan CHP’ye Atatürk resmi tepkisi

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP yönetimini parti binalarındaki Atatürk resimlerini kaldırmakla eleştirerek, genel merkezin ardından Parti Okulu’ndaki resmin de indirilip yerine Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının asıldığını söyledi. Yarkadaş, bu değişime “Yazık; çok yazık…” ifadeleriyle tepki gösterdi.

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Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP yönetimini Atatürk resimlerini kaldırmakla eleştirdi. Yarkadaş, “Önce genel merkezin basın toplantı salonundaki Atatürk resmini indirdiler, şimdi de Parti Okulu’ndaki resim kaldırıldı. CHP yönetimi ‘Nasıl olsa kimse bir şey demiyor’ anlayışıyla Atatürk’ün resimlerini her yerden kaldırıyor” ifadelerini kullandı.

Yarkadaş, Parti Okulu’ndaki Atatürk resminin yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının asıldığını belirterek, “Bunu yaparken de ‘Biz herkese seslenmek istiyoruz’ demişler. Yazık; çok yazık…” sözleriyle tepki gösterdi.

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