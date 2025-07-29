BIST 10.542
DOLAR 40,57
EURO 46,82
ALTIN 4.325,10
HABER /  GÜNCEL

Suriye'de dönüm noktası! Mazlum Abdi şartları kabul etti

Suriye'de dönüm noktası! Mazlum Abdi şartları kabul etti

Türkiye'nin, Suriye'de oluşturmak istediği toprak bütünlüğü için büyük engellerden biri olan SDG, Suriye'nin tek ordu ve tek bayraktan oluşacağını ifade ederek, yeni kurulan hükümetle iletişim kanallarının her daim açık olduğunu bildirdi.

Abone ol

Türkiye'nin uzun yıllar mücadelesini verdiği Suriye'de toprak bütünlüğü ve Terörsüz Türkiye süreci için çalışmalar devam ediyor. Suriye'de belirli bölgelerin hakimi olan SDG, yeni kurulan hükümetin yanında olacağını ve silahlı örgüt mensuplarının Suriye Savunma Bakanlığı'na entegre edileceğini ifade etti.

Konuyla ilgili konuşan SDG terör örgütünün yöneticisi Mazlum Abdi; Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri arasındaki anlaşmanın, Suriye’nin merkezi bir askeri yapı ve tek bayrak çerçevesinde iki ordu değil, tek birleşik ordu altında birliğini vurguladığını açıklarken, başkent Şam’daki egemen kurumların merkezileştirilmesinin önemini vurguladı.

Abdi Suriye Demokratik Güçleri’nin Suriye ordusuna entegrasyonunun zaman ve anayasal güvenceler gerektirdiğini belirten Abdi,

“100.000 savaşçının Savunma Bakanlığı’na entegre edilmesi, dikkatli bir çalışma gerektiren önemli bir süreçtir. Bu nedenle, Suriye ordusuna entegrasyon mekanizması, önümüzdeki Paris toplantısında ele alınacaktır”

ifadelerini kullandı.

Abdi şunları ekledi: Suriye Demokratik Güçleri, Rakka, Haseke ve Deyr ez-Zor bölgelerine devlet kurumlarının geri verilmesi için resmi bir talepte bulundu ve herkes Suriye’nin birliği konusunda hemfikir.

Abdi ayrıca, Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara ile görüşmesini olumlu olarak nitelendirerek, kendisine yeni hükümet pozisyonları için herhangi bir teklif gelmediğini söyledi. Ayrıca Suudi Arabistan’ın, özellikle Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki çabaları olmak üzere olumlu rolünü övdü.

ÖNCEKİ HABERLER
Etkin pişmanlık ifadesi veren Murat Kapki İBB'deki 'sistemi' anlattı! 7 milyon TL detayı...
Etkin pişmanlık ifadesi veren Murat Kapki İBB'deki 'sistemi' anlattı! 7 milyon TL detayı...
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladı
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladı
Aras Kargo çalışanları, Suadiye Sahili'nde kıyıları temizledi
Aras Kargo çalışanları, Suadiye Sahili'nde kıyıları temizledi
2 milyonu aşkın kişi sürücü belgesini yenilemedi
2 milyonu aşkın kişi sürücü belgesini yenilemedi
Kullanıcıların İBAN numaraları ve kart limitleri değişecek!
Kullanıcıların İBAN numaraları ve kart limitleri değişecek!
Bozankaya, Sırbistan'daki tramvay projesinde 3 aracı teslim etti
Bozankaya, Sırbistan'daki tramvay projesinde 3 aracı teslim etti
Hollanda sonunda harekete geçti iki İsrailli bakanı için karar
Hollanda sonunda harekete geçti iki İsrailli bakanı için karar
NEXT Sosyal 500 bininci üyeye özel hediye verecek
NEXT Sosyal 500 bininci üyeye özel hediye verecek
BBP lideri Destici'den bir idam çıkışı daha! Bu 3 suç için getirilmesini istedi
BBP lideri Destici'den bir idam çıkışı daha! Bu 3 suç için getirilmesini istedi
Denize giren korkunç halde çıkıyor! Hastaneler doldu taştı, nedeni belli oldu
Denize giren korkunç halde çıkıyor! Hastaneler doldu taştı, nedeni belli oldu
Günün ilk yarısında sıcaklıklar 23 ilde 40 dereceyi aştı
Günün ilk yarısında sıcaklıklar 23 ilde 40 dereceyi aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Mehmet Ali Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Mehmet Ali Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı