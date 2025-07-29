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Kullanıcıların İBAN numaraları ve kart limitleri değişecek!

Kullanıcıların İBAN numaraları ve kart limitleri değişecek!

QNB Finansbank bünyesinde yer alan ve geniş müşteri portföyüne sahip olan Enpara, bağımsız bir banka olarak faaliyet göstermeye hazırlanıyor. Eski müşterilerin iban numaraları, kart limitleri değişecek.

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Enpara, QNB Finansbank’tan ayrılarak bağımsız bir banka olarak faaliyet göstermeye hazırlanıyor. 2012 yılında Finansbank çatısı altında dijital hizmet sunmak amacıyla kurulan Enpara, BDDK’dan alınan faaliyet izninin ardından kendi başına bir bankacılık kuruluşu haline geliyor. Sürecin eylül ya da en geç ekim ayında tamamlanması bekleniyor.

Bu önemli geçiş süreci, milyonlarca kullanıcıyı doğrudan etkileyecek bir dizi değişikliği de beraberinde getiriyor. Enpara tarafından kullanıcılara gönderilen bilgilendirme mesajlarına göre, hesap ve kredi kartı yapılarında köklü güncellemeler yapılacak.

Enpara'nın banka statüsü kazanmasıyla birlikte, müşterilerin kullandığı mevcut IBAN numaraları da yenilenecek. Yeni dönemde, IBAN'ların başlangıç kodu 0111 yerine 0157 olarak güncellenecek. Bu değişiklikle birlikte EFT, havale ve otomatik ödeme işlemlerinin de yeni IBAN bilgileri üzerinden yürütülmesi gerekecek.

Enpara’nın ayrı bir banka olarak faaliyete geçmesiyle birlikte, bugüne kadar QNB Finansbank ve Enpara kredi kartları için ortak kullanılan “çatı limit” uygulaması sona erecek. Mevcut sistemde, müşteriler iki farklı kart için tek bir toplam limite sahipken, yeni düzenlemede her karta ayrı ayrı limit tanımlanacak. Kullanıcılar, örneğin toplamda 100 bin TL olan limiti kendi tercihleri doğrultusunda 50 bin TL QNB, 50 bin TL Enpara olacak şekilde bölebilecek. Söz konusu oranlar, kullanıcıların tercihine göre belirlenecek.

Bankacılık faaliyetlerinin devriyle birlikte Enpara'nın mobil uygulamasında da teknik değişiklikler yapılacak. Bu nedenle, kullanıcıların mevcut Enpara mobil uygulamasını silip yeni versiyonunu indirmeleri gerekecek. Uygulama güncellemesinin, geçiş sürecinin tamamlandığı eylül sonu ya da ekim başı gibi devreye alınması planlanıyor.

Yeni yapıya geçiş öncesinde Enpara, milyonlarca müşterisini bilgilendirme amacıyla ardı ardına uyarı mesajları göndermeye başladı. Yapılan uyarılarda, yaşanabilecek olası karışıklıkların önüne geçmek amacıyla IBAN ve kredi kartı limit değişimlerinin dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

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