İnan Kıraç'ın vasi avukatına 128 milyon iddiası olay oldu bakan Tunç devreye girdi

İnan Kıraç hakkında İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde açılan evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarıyla ilgili gündeme gelen iddialarla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un talimatıyla HSK tarafından inceleme başlatıldı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirdi.

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İş insanı İnan Kıraç'ın Emine Alagonya ile yaptığı evlilik uzun süre konuşulmuştu. İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç evliliğe karşı çıkarken konuyla ilgili olarak hukuki bir süreç başlatmıştı. İnan Kıraç'ın evliliği iptal edilirken kendisine 2 avukat vasi olarak atandı.

Vasi avukatla ilgili 128 milyon iddiası

İddiaya göre İnan Kıraç'a atanan 2 genç avukat ilk iş olarak ünlü iş insanına başka bir avukat atadılar. Bu avukata da ücret olarak tam 128 milyon lira ödeme yolladılar. Gazeteci Seyhan Avşar'ın iddiaları üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bizzat devreye girdi.

Bakan Tunç talimat verdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), iş insanı İnan Kıraç hakkında, Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde açılan evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarına yönelik iddialarla ilgili inceleme başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un izniyle başlatılan incelemede, iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirildi.

Bu kapsamda, mahkeme hakiminin, "vesayet kararı ve vasi atamaları sürecindeki işlemleri", "iddialarda yer alan dosyaların belli vasilere verilmesi yönünde baskı yapıldığı" ve "yüksek meblağlı vekalet ücreti ödendiği" iddiaları kapsamlı şekilde incelenerek rapor hazırlanacak.