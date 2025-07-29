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Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bırakıyor

Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bırakıyor

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevinden ayrılacağını açıkladı. Bugünkü toplantıda başkanlık seçimi gündemin birinci sırasında yer alıyor. Ali Koç'un yerine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın getirilmesi bekleniyor. Diğer aday ise Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım olarak konuşuluyor.

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Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanlığı'nın yanı sıra Kulüpler Birliği başkanlığı görevini de yürüten Ali Koç, Kulüpler Birliği'ndeki görevinden ayrılacak.

İddialara göre Ali Koç, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bırakıyor.  Conrad Otel'deki zirveye bütün kulüp başkanları özellikle davet edildi. Gündemin birinci sırasında başkanlık seçimi var.

Ya Ertuğrul Doğan ya Yüksel Yıldırım

Toplantının ana gündem maddesi başkanlık seçimi olacak. 29 Temmuz toplantısında daha önce almış olduğu bu kararı açıklaması beklenen Ali Koç'un yerine Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'ın getirilmesi bekleniyor.

Kulislerde konuşulan diğer önemli aday ise Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Süper Lig kulüplerinden bu yönde bir talep olduğu ve Doğan'ın da bu duruma sıcak bakabileceği öğrenildi.

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