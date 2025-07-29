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Talisca iddiası Mourinho yönetime rapor verdi

Talisca iddiası Mourinho yönetime rapor verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Moruinho'nun takımın yıldız futbolcularından Talisca için yönetime 'satılabilir' raporu verdiği iddia edildi.

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da kadro planlaması kapsamında ayrılacak isimler netleşmeye başladı.

Geçen sezonun devre arasında Al Nassr'dan büyük beklentilerle transfer edilen Anderson Talisca için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sözcü'de yer alan habere göre; teknik direktör Jose Mourinho, Brezilyalı yıldızın satışına onay verdi. Portekizli çalıştırıcının yönetime sunduğu raporda Talisca için 'satılabilir' notunun yer aldığı bildirildi.

Brezilyalı yıldızın ise sarı-lacivertli takımda kalma niyetinde olduğu aktarıldı.

Öte yandan Anderson Talisca'ya Brezilya ekibi Flamengo'nun talip olduğu öğrenildi. Bu transferin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engelin ise Brezilyalı yıldızın yıllık 10 milyon euro civarındaki maaşı olduğu belirtildi.

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