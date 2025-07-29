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Mersin'de bir çocuk pasajda ölü bulundu: 1 gözaltı

Mersin'de bir çocuk pasajda ölü bulundu: 1 gözaltı

Mersin'in Anamur ilçesindeki pasajda bir çocuk ölü bulundu. Yüksekten düştüğü ve vücudunda kesici alet izleri olduğu tespit edilen çocuğun ölümüne ilişkin 1 zanlı yakalandı.

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Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki pasajda dönercide çalışan N.U. (24) ile 12 yaşındaki Eyüp Can Güner arasında saat 04.00'te henüz bilinmeyen nedenle kovalamaca yaşandı.

Olaydan sonra Güner'in pasajda yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk incelemede yüksekten düştüğü ve vücudunda kesici alet izleri olduğu tespit edilen Güner'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli N.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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