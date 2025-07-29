Ticaret Bakanlığı’ndan dijital alışveriş uyarısı

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada artan sahte ürün satışı ve kimlik avı dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları uyardı. Güvensiz ödeme yöntemleri ve sahte hesaplara dikkat edilmesi istendi.

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Ticaret Bakanlığı, dijital mecralarda artan sahte ürün satışı, kimlik avı girişimleri ve kişisel verileri hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, özellikle sosyal medya platformları üzerinden yapılan alışverişlerde ciddi mağduriyetlerin yaşandığına dikkat çekildi.

Bakanlığa ulaşan son şikayetler doğrultusunda, sosyal medya kanallarında giyim, ayakkabı, elektrikli ev eşyaları satışı ve bungalov rezervasyonu gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren hesaplara para gönderildiği halde ürünlerin teslim edilmediği, vaat edilen hizmetlerin sağlanmadığı, ücret iadesi yapılmadığı ve satıcılarla iletişime geçilemediği belirtildi. Bu kapsamda, dolandırıcılık vakalarının önemli ölçüde arttığı vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşların bu tür mecralarda alışveriş yaparken dikkatli olmaları gerektiği ifade edilerek, özellikle piyasa değerinin çok altında sunulan elektronik cihaz ve cep telefonları ilanlarına karşı temkinli olunması gerektiği kaydedildi. Ayrıca, güvenli ödeme yöntemleri dışında doğrudan banka hesaplarına para gönderilmemesi yönünde uyarı yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, bazı dolandırıcıların banka, posta şirketleri, ünlü markalar ve kamuya mal olmuş kişiler gibi güvenilir görünen kurum ve şahsiyetlerin isim, logo ve görsellerini kullanarak sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri oluşturduğuna dikkat çekti. Bu sahte hesaplar üzerinden gerçek dışı ödül ve çekiliş kampanyaları düzenlendiği, asılsız abonelik teklifleri ya da sıfır faizli kredi vaatleriyle zararlı yazılım içeren bağlantıların vatandaşlara yönlendirildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, alışveriş öncesinde satıcının resmi olarak kayıtlı olup olmadığının ve iletişim bilgilerinin geçerliliğinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, güvenli internet kullanımı konusunda da vatandaşlar uyarılarak, reklam ve kampanyalarda yer alan adres bilgilerine dikkat edilmesi, kaynağı belirsiz bağlantılara tıklanmaması, bu bağlantılar üzerinden dosya indirilmemesi ve herhangi bir ödeme bilgisi paylaşılmaması gerektiği ifade edildi.

Bazı dolandırıcılık yöntemlerinde e-posta, SMS veya mobil uygulamalar üzerinden “posta teslimatı bildirimi”, “hesap aktifleştirme isteği” ya da “ücretli uygulamaların ücretsiz kullanılabileceği” gibi vaatlerle kişisel ve finansal bilgilerin ele geçirilmeye çalışıldığı kaydedildi. Bu kapsamda, gelen e-postalardaki gönderici adreslerinin dikkatle kontrol edilmesi, özellikle resmi kurum adına gönderildiği izlenimi veren iletilerde doğrulama yapılmadan işlem gerçekleştirilmemesi ve kişisel bilgi veya şifrelerin paylaşılmaması gerektiği belirtildi.