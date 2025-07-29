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Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Sakarya'da yangın tedbirleri kapsamında 1 Kasım'a kadar ormanlık alanlara girişler, 28 Ekim'e kadar ise yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışı yasaklandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, ülkenin çeşitli bölgelerinde orman yangını vakalarının artış göstermesi nedeniyle, ormanları korumak ve yangın riskini en aza indirmek için tedbirler alındı.

Bu kapsamda,1 Kasım'a kadar il genelinde ormanlık alanlara girişler yasaklanırken, bu tedbire ek olarak 29 Temmuz-28 Ekim tarihleri arasında havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklandı.

Alınan kararların uygulanması amacıyla emniyet, jandarma ve diğer kolluk birimleri tarafından aralıksız olarak denetimler yapılacak. Yasağa uymayan işletme ve şahıslar hakkında gerekli idari ve adli işlemler uygulanacak.

Açıklamada, vatandaşlara, tedbirlere hassasiyetle riayet etme ve ormanları birlikte koruma çağrısı yapıldı.

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