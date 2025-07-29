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Enfeksiyon belirtisi olan kişileri görmek dahi bağışıklık sistemini harekete geçiriyor

Enfeksiyon belirtisi olan kişileri görmek dahi bağışıklık sistemini harekete geçiriyor

Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan araştırmada, suçiçeği gibi bulaşıcı hastalık belirtileri gösteren bir kişiyi görmenin dahi bağışıklık sistemini tetikleyebileceği belirlendi.

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İsviçre öncülüğünde yürütülen araştırmada, 248 sağlıklı gönüllüye VR gözlükleri takılarak beş farklı deney yapıldı.

ÇEŞİTLİ DENEYLER YAPILDI

Katılımcılara, nötr ifadelerine sahip ya da bazı cilt döküntüleri gibi enfeksiyon belirtileri gösteren yüz fotoğraflarının kendilerine doğru yaklaştığı izletildi.

Deneylerde, katılımcılardan yüzlerine hafifçe dokunulduğunda mümkün olan en kısa sürede bir düğmeye basmaları istendi.

SONUÇLAR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Sonuçlara göre, enfekte görünen yüz fotoğrafları uzaktan bile yaklaşıyor gibi algılandığında, katılımcılar tepki vermede daha hızlı davrandı.

Beyindeki elektriksel hareketlerin ölçüldüğü elektroensefalografi (EEG) testleri ve beyin görüntüleme yöntemleri, bu reflekse karşılık veren nöral hareketliliğin özellikle hipotalamus bölgesinde yoğunlaştığını gösterdi.

Buna göre enfekte yüzleri gören sağlıklı bireylerin bağışıklık hücrelerinde gözle görülür bir hareketlenme tespit edildi. Kan örnekleri de bu fizyolojik tepkiyi doğruladı.

Cenevre Üniversitesinden Prof. Camilla Jandus, araştırmaya ilişkin, "Temel olarak, bağışıklık sisteminin erken uyarıcılarından biri olan doğal lenfoid hücreler adı verilen hücrelerin aktive olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

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