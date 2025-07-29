Binlerce kovan kül oldu, bal üretimi tehlikede

Türkiye'yi saran orman yangınları, arıcılık sektörüne ağır darbe vurdu. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Şahin, sadece İzmir'de 893 kovanın yandığını belirterek, yangınların bal üretimini ciddi şekilde tehdit ettiğini açıkladı. Balparmak Genel Müdürü Altıparmak ise "Arı yoksa polinasyon olmaz, gıda arzı büyük tehdit altında" uyarısında bulundu.

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Türkiye'de son dönemde yaşanan orman yangınları, arıcılık sektörünü derinden etkiledi. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin'in açıklamasına göre, yangınlarda binlerce arılı kovan zarar görürken, arıların besin kaynağı olan bitki örtüsü de büyük ölçüde tahrip oldu.

Şahin'in verdiği bilgilere göre, yangınlarda en büyük kaybın İzmir'de meydana geldi. Yalnızca Menemen, Seferihisar, Çiğli, Bayraklı ve Ödemiş ilçelerinde 893 kovan tamamen yandı. Balıkesir'de ise yaklaşık 200 arılı kovan zarar gördü. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 104, Edirne'de ise 11 kovanın yok olduğu açıklandı.

Yangınların sadece kovanlara değil, arıcılık için hayati öneme sahip bitki örtüsüne de büyük zarar verdiğini belirten Şahin, arıların ana besin kaynağı olan nektar ve polen sağlayan çiçekli bitkilerin tahrip olmasının, arıların beslenmesini ve bal üretimini doğrudan etkilediğini vurguladı.

Özellikle çam balı üretiminin yoğun olduğu bölgelerde, çam ağaçlarıyla simbiyotik yaşayan basra böceği ekosisteminin yangınlarla birlikte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması, bal üretiminde ciddi düşüşlere yol açtı. Şahin, yangın sırasında bölgede bulunan kovanların doğrudan alev, duman ve ısıya maruz kalması nedeniyle pek çok kolonide kayıplar yaşandığını sözlerine ekledi. Bal üretimindeki azalmanın, arıcıların gelirlerini ciddi şekilde düşürerek bazı üreticilerin mesleği bırakmasına neden olduğunu ifade etti.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Balparmak Genel Müdürü Ulaş Altıparmak, arıların ekosistem için önemine dikkat çekti. Bir işçi arının hayatı boyunca yalnızca bir çay kaşığının ucu kadar bal üretebildiğini ve bunu üretebilmek için yaklaşık 240 kilometre yol kat ettiğini söyleyen Altıparmak, arıların tozlaşma ile milyarlarca bitkinin yeşermesine olanak sağladığını belirtti. Altıparmak, "Sofraya gelen her 3 gıdadan birinin varlığı arılarla mümkün oluyor. Çünkü arı yoksa polinasyon olmaz" dedi.