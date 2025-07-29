Özgür Özel açık açık ilan etti: "O gece siyaseti bırakacağım"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim hedefini şimdiden açıkladı. CHP'nin yapılacak ilk seçimde birinci parti çıkamazsa siyaseti bırakacağını söyleyen Özel, seçimi kazanmak için tüm eleştirileri değerlendirdiklerini ve partide köklü değişim yaptıklarını ifade etti. "Ben kaybedilmiş seçimin şarkısını bile terk etmek gerektiğine inanıyorum" diyen CHP lideri, ‘CHP gelirse ülkeyi yönetebilir’ algısını güçlü şekilde oluşturacaklarını belirtti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partideki yönetim anlayışını, hedeflerini ve saha stratejilerini anlattı. Ekonomim yazarı Vahap Munyar'a konuşan CHP Lideri Özel, yapılacak ilk seçimde CHP'nin birinci parti çıkmaması halinde siyaseti bırakacağını söyledi.

Özel, Türk Eczacıları Birliği'ndeki deneyimini örnek vererek şunları söyledi:

“Türk Eczacıları Birliği bizim dönemde ‘iyi yönetilen’ bir kuruluş haline geldi. Aynı şeyi CHP’de de hayata geçirmek istiyorum. Öncelikle ‘kayıt dışı siyaset’i tercih etmiyoruz.”

Özel, bu sözlerinin ne anlama geldiğini şöyle açıkladı:

"Yani, kimsenin bilmediği ‘kıymeti kendinden menkul’ danışmanlar kadrosuyla çalışmak yok. Çalıştığımız danışmanlar kayıtlı şekilde partide yerini alıyor, alacak. Kurumsallaşma, öz denetim, ölçülebilir bir yönetim anlayışımız var. Meslektaşlarınıza, ‘CHP neyi yanlış yapıyor?’ diye sorduk. Hatalarımızı anlamaya çalıştık. Onları tekrar etmemeye özen gösterdik.

Seçimlerde birinci parti olarak çıkamazsak o gece siyaseti bırakacağım. Ben kaybedilmiş seçimin şarkısını bile terk etmek gerektiğine inanıyorum. Nitekim yerel seçimlerde daha önce kullanılmış şarkıları geride bıraktık. En makro ihtiyaç, ‘Yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa’… Biz CHP olarak vatandaşın ‘gelecek umudu’na dokunacağız.”

Özel, CHP’nin toplumdaki algısını değiştirmeye odaklandıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Vatandaşta, ‘CHP gelirse ülkeyi yönetebilir’ algısını güçlü şekilde oluşturacağız. Vatandaş, ‘CHP iktidara gelirse gerginlik düşer’ diye düşünsün istiyoruz. CHP’nin dış politikada daha başarılı olabileceğine inanmalarını hedefliyoruz"

Özel, ekonomi ve Avrupa Birliği konusunda da şu vurguyu yaptı:

"Vatandaşın, ‘CHP gelirse ekonomi düzelir, Türkiye Avrupa Birliği’ne (AB) tam üye olur’ diye düşünmesine önem vereceğiz"

Özgür Özel, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Seçim Ofisi’ni neden açtıklarını şu sözlerle anlattı:

"Mitinglerde, sahada oluşan, ortaya çıkan enerjiyi seçim dönemine yansıtabilmek, kanalize edebilmek için ‘seçim ofisi’ni açtık. Yaptırdığımız anketlere göre her mitingde, ilde, ilçede değişikliğe gidiyoruz. Verdiğimiz mesajları değiştiriyoruz. İlk günlerde, ‘İmamoğlu’na özgürlük’ konusu konuşmalarımızın yüzde 70’ini oluşturuyordu. Artık yüzde 70 ekonomi üzerinde duruyoruz.”

CHP lideri, her miting sonrası ve anketlerde yapay zeka destekli analizler yaptırdıklarını da anlattı:

"Bir kere toplumun yüzde 70’i, AK Parti’nin ve hükümetin oluşturmaya çalıştığı, ‘Bunlar çaldılar’ algısına inanmıyor. Oluşturulmaya çalışılan algıya karşı, ‘Tencere dibin kara, seninki benden kara’ gibisinden bir tutumu doğru bulmuyoruz. Vatandaşın şunu görmesini, anlamasını istiyoruz: Bunlar birbirini satmıyor, iftiraya teslim olmuyor, karşıladıkları krize dönük başarılı bir yönetim sergiliyor. Artık mitinglerde yüzde 70 ekonomik konuları konuşuyoruz.”