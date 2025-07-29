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İBB'ye yeni operasyon üst düzey isimler var! İrfan Demet gözaltına alındı

İBB'ye yeni operasyon üst düzey isimler var! İrfan Demet gözaltına alındı

İSTANBUL İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasından yine son dakika haberi var. Soruşturma kapmasında bugün 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İETT Genel Müdürü İrfan Demet de listede. 20 kişi gözaltına alınırken 5 kişi aranıyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin, örgütün İSFALT ve İETT'den aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi.

Söz konusu ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İETT müdürü de gözaltında

İBB'ye yeni operasyon üst düzey isimler var! İrfan Demet gözaltına alındı - Resim: 0

Gözaltı kararı verilen 25 kişi içinde İETT Genel Müdürü İrfan Demet de bulunuyordu. İrfan Demet gözaltına alındı. 

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