Meteoroloji müjdeyi verdi! İstanbul dahil pek çok kentte yağış bekleniyor...

Meteoroloji 29 Temmuz 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, 'önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak' sorusunun cevabı belli oldu. Bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek, yarın ise Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak var.