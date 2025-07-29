Meteoroloji müjdeyi verdi! İstanbul dahil pek çok kentte yağış bekleniyor...
Yurt genelinde bunaltıcı sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Dün 56 ilde termometreler 40 dereceyi aştı, sıcaklar bugün de bunaltmaya devam edecek. Yarın için ise Meteoroloji'den sevindirici haber geldi.
Meteoroloji 29 Temmuz 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, 'önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak' sorusunun cevabı belli oldu. Bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek, yarın ise Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak var.
56 İLDE HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYİ AŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor. 56 ilde ise sıcaklıklar dün 40 derecenin üzerini gösterdi.
Bugün en yüksek sıcaklık 48,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü. Bunu 47,5 derece ile Mardin Kızıltepe, 47,1 derece ile ise Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi izledi.
Öte yandan gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyretmesinden dolayı yurt genelinde tropikal gece yaşanıyor.
İşte başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerimizde beklenen hava durumu...