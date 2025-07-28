İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay itirafçı oldu tahliye edildi

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında, suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği ifade üzerine başlatılan operasyonda tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, tahliye edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 4 Haziran'da tutuklanan Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 10 ve 21 Temmuz'da savcılığa ifade verdi.

Korzay, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Mayıs'ta 5. dalga operasyon düzenlenmişti. Başsavcılığın "suç örgütü lideri" olarak tanımladığı iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 30 Nisan ve 11 Mayıs'ta verdiği ek ifadeler dayanak gösterilerek yürütülen soruşturma kapsamında 27 kişi gözaltına alınmış, bazı şüpheliler tutuklanmıştı.