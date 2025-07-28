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Bursa'daki orman yangınından kara haber: 3 kişi yaşamını yitirdi

Bursa'daki orman yangınından kara haber: 3 kişi yaşamını yitirdi

BURSA'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınına su taşıyan bir tankerin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

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Bir firmaya ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BNL 163 plakalı su tankeri, yangın bölgesine su taşırken Dudaklı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Bursa'daki orman yangınından kara haber: 3 kişi yaşamını yitirdi - Resim: 0

Olay yerine ulaşan sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, tanker sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada araçta bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi, bulundukları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar da tedavi altına alındıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Valilikten yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

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