Süper Lig ekibinde Sergen Yalçın iddiası

Beşiktaş'ta teknik direktör konusu her geçen gün gündeme gelmeye devam ediyor. Üst üste başarısız sonuçlar alan Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Sergen Yalçın'ın geleceği iddia edildi.

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Sergen Yalçın yaklaşık 1 yıllık aradan sonra kulübedeki yerini almaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in kötü sonuçlar almasının ardından siyah-beyazlı yönetim harekete geçti.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için Shakhtar'ı geçmek zorunda olan Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da oynanan maçtan 4-2 mağlup ayrılmıştı. Skorla birlikte kötü bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılarda sabırlar taşmış durumda. Başkan Serdal Adalı, rövanş maçının ardından çok yüksek ihtimalle Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıracak.

Beşiktaş'ta yeniden çalışmaya sıcak bakan Sergen Yalçın'ın Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılması durumunda siyah-beyazlı ekibe imza atacağı öğrenildi. İddiaya göre Yalçın ve yönetim her konuda anlaşma sağladı.

Şimdiden çalışmalarını yaptığı öğrenilen Sergen Yalçın'ın yönetimden haber beklediği ifade edildi.