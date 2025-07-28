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Milletler Ligi şampiyonu İtalya, kupasını aldı

Milletler Ligi şampiyonu İtalya, kupasını aldı

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) final maçında Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan İtalya, kupasını aldı.

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Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da yapılan final müsabakasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Üçüncülük maçının ardından gerçekleştirilen seremonide Polonya'ya madalyaları verilirken final müsabakasının ardından yapılan ödül töreninde ise organizasyonu ikincilikle tamamlayan Brezilya ve şampiyonluğa ulaşan İtalyan oyuncular ile başantrenörlerine madalyaları takdim edildi.

Şampiyon İtalya'ya madalyalarını Polonyalı oyuncu Joanna Wolosz takdim etti.

Kupayı sahaya getiren İtalya kaptanı Anna Danesi, takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı.

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