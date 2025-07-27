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Uraloğlu'ndan Muharrem İnce'ye ayetli cevap

Uraloğlu'ndan Muharrem İnce'ye ayetli cevap

CHP’ye katılan Muharrem İnce, sosyal medya hesabından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun, Bursa’daki yangın sırasında yürüyüş yaptığına dair iddialarda bulundu. Bakan Uraloğlu ise paylaşımın yangından 10 saat önceki bir etkinlikten olduğunu belirterek, yangına müdahale sürecini saat saat açıklayıp iddiaları yalanladı.

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Yakın zamanda Memleket Partisi’nden ayrılarak CHP’ye katılan Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu Bursa'daki yangın devam ederken yürüyüş yaptığına dair iddialarla hedef almıştı.

BAKAN URALOĞLU’NDAN CEVAP

Bakan Uraloğlu, İnce’nin iddiasına yaptığı paylaşım ile cevap verdi. Uraloğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi; “ Beyefendi... Paylaştığın yürüyüş, yangından 10 saat önce gençlerle yaptığım bir spor etkinliğidir. Yangından sonra yaptıklarımızı görmek istersen aşağıya bakabilirsin!

Uraloğlu'ndan Muharrem İnce'ye ayetli cevap - Resim: 0

TEK TEK SAAT VERDİ

17.41 Yangın çıkış saati. Gerekli koordinasyonun oluşturulması.

19.32 Bursa Valiliği; yangınla ilgili koordinasyon toplantısı bilgi paylaşımı

21.52 Yangın haberi sonrası olay yerinde inceleme.

00.53 Yangınla ilgili olarak basın toplantısı.

07.46 Yangın Yönetim Merkezi Koordinasyon toplantısı.

09.48 Yangın alanı inceleme.

Bir de konuyu özetleyen ayetle sana güle güle diyeyim;

A’râf Suresi 179:

“Andolsun biz, cinlerden ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar; gözleri vardır ama onlarla göremezler, kulakları vardır ama onlarla duyamazlar.”

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