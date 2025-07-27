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Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu Macaristan'da fırtına gibi esti

Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu Macaristan'da fırtına gibi esti

Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Macaristan'daki 8. ayağının ikinci yarışında birinci oldu.

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Balatonfökajar kasabasındaki 4,1 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

Şampiyona tarihinin 1000. mücadelesi olan superpole yarışını kazanan Rokit BMW takımı pilotu Toprak, ilk cepten kalktığı ana yarışta da damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Hafta sonundaki 3 yarışı da kazanan Red Bull pilotu Toprak, peş peşe 9'uncu, bu sezon 15'inci, kariyerinin 72. birinciliğini elde etti.

Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega 2'nci, ELF Marc VDS'den Sam Lowes 3. oldu.

Yamaha Motoxracing takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu ise superpole yarışında 14'üncü, ikinci yarışta 13. sırayı aldı.

Puanını 407'ye çıkaran pilotlar klasmanı lideri Toprak, en yakın takipçisi Bulega ile arasındaki farkı 26'ya yükseltti.

Superbike'ta sezonun 9. ayağı, 6-7 Eylül tarihlerinde Fransa'da yapılacak.

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