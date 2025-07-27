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Şehit Semih Erdoğan, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Semih Erdoğan, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan İkmal Er Semih Erdoğan'ın cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

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Bulancak Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Sarayburnu Camisi'ne getirildi.

Buradaki cenaze törenine, şehidin babası Şerafettin ve annesi Ayşe Çolak'ın yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Semih Erdoğan, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 0

Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin naaşı, Kuşluhan köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Bekar olan şehidin bir erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.

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