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Cevdet Yılmaz: Devlet ve millet dayanışması ile bu büyük imtihanı vereceğiz

Cevdet Yılmaz: Devlet ve millet dayanışması ile bu büyük imtihanı vereceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa, Uşak, Karabük, Elazığ ve Kahramanmaraş başta olmak üzere, olağanüstü iklim şartlarında Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Yılmaz, "Polemiklere ve dezenformasyona prim vermeden, kahraman ekiplerimize destek olalım, yetkili kurumlarımızın yaptıkları uyarılara ve verdikleri bilgilere kulak verelim. Birinci öncelik, can kaybı yaşanmaması" dedi.

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Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

"Ciğerimiz yanıyor" ifadesini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bursa, Uşak, Karabük, Elazığ ve Kahramanmaraş başta olmak üzere, olağanüstü iklim şartlarında ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yangınlarla kahramanca mücadele eden merkezi ve yerel görevlilere ve gönüllülere şükranlarımızı sunuyoruz.

"Devlet ve millet dayanışması ile bu büyük imtihanı vereceğiz"

Polemiklere ve dezenformasyona prim vermeden, kahraman ekiplerimize destek olalım, yetkili kurumlarımızın yaptıkları uyarılara ve verdikleri bilgilere kulak verelim. Birinci öncelik, can kaybı yaşanmaması. Devlet ve millet dayanışması ile bu büyük imtihanı vereceğiz. Her birimize sorumluluk düşüyor. Olağanüstü iklim şartlarında olağanüstü dikkat göstermek zorundayız. Küçük bir hata, büyük sonuçlar doğurabilir."

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