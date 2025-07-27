BIST 10.643
DOLAR 40,56
EURO 47,70
ALTIN 4.352,20
HABER /  SPOR

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Macaristan ayağının ilk yarışını kazandı

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Macaristan ayağının ilk yarışını kazandı

Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Macaristan'daki 8. ayağının ilk yarışında birinci oldu.

Abone ol

Balatonfökajar kasabasındaki 4,1 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde düzenlenen yarışların ilki sona erdi.

Mücadeleye ilk sıradan başlayan Rokit BMW takımı pilotu Toprak, baştan sona üstün götürdüğü yarışta sezonun 13'üncü, kariyerinin 70. birinciliğini elde etti.

Aruba Ducati takımı sürücüleri Nicolo Bulega 2'nci, Alvaro Bautista 3. oldu.

Yamaha Motoxracing takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu ise 15. sırayı aldı.

Puanını 370'e çıkaran Toprak, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Red Bull pilotu Toprak, en yakın takipçisi Bulega ile arasındaki farkı 9'a yükseltti.

Yarın yapılacak Superpole yarışı ve ikinci yarış, sırasıyla TSİ 12.00 ve 15.00'te başlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Nijerya'da yolcu teknesi battı en az 25 kiyi hayatını kaybetti
Nijerya'da yolcu teknesi battı en az 25 kiyi hayatını kaybetti
Porsuk çayı kenarında yürürken suya düşmüştü cesedi bulundu
Porsuk çayı kenarında yürürken suya düşmüştü cesedi bulundu
Jose Mourinho'dan itiraf: Herkes neyin eksik olduğunu görebiliyor
Jose Mourinho'dan itiraf: Herkes neyin eksik olduğunu görebiliyor
Karabük’teki orman yangını 4. gününde: Tahliyeler sürüyor
Karabük’teki orman yangını 4. gününde: Tahliyeler sürüyor
Şamil Tayyar’dan Özgür Özel’e: Durumun iyi değil
Şamil Tayyar’dan Özgür Özel’e: Durumun iyi değil
Gazze’ye yardım taşıyan gemiye İsrail baskını
Gazze’ye yardım taşıyan gemiye İsrail baskını
Fenerbahçe Eusebio Cup’ta Benfica’ya 3-2 yenildi
Fenerbahçe Eusebio Cup’ta Benfica’ya 3-2 yenildi
Galatasaray hazırlık maçında Strasbourg’u rahat geçti
Galatasaray hazırlık maçında Strasbourg’u rahat geçti
Bursa'da orman yangını: Karahıdır Mahallesi tahliye edildi
Bursa'da orman yangını: Karahıdır Mahallesi tahliye edildi
Bursa hızlı tren hattı 2026’da devreye giriyor
Bursa hızlı tren hattı 2026’da devreye giriyor
Eski Merkez Bankası Başkanı hayatını kaybetti
Eski Merkez Bankası Başkanı hayatını kaybetti
Kürşad Zorlu: Zengezur, bölgesel barış ve refahın anahtarı olacak
Kürşad Zorlu: Zengezur, bölgesel barış ve refahın anahtarı olacak