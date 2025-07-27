Gazze’ye yardım taşıyan gemiye İsrail baskını

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere 20 Temmuz’da İtalya’dan yola çıkan ve 21 aktivistin bulunduğu Hanzala gemisine İsrail ordusu baskın düzenledi.

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İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla İtalya’dan 21 aktivistle 20 Temmuz’da yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Hanzala gemisine İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendi.

İSRAİL ASKERLERİ HANZALA GEMİSİNİ ALIKOYDU

Geminin yolcularından Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Emma Fourreau,"İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin" açıklama yaptı.

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, rotasının değişmemesi ve Gazze kıyısından uzaklaşmaması durumunda Hanzala gemisine, "Şayetet 13 Deniz Komando Birliği tarafından Aşdod Limanına götürülmek üzere müdahale edileceğini" söylemişti.

Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi, Hanzala gemisine İsrail'in el koyması durumunda, geminin yolcusu olan aktivistlerin süresiz açlık grevine başlayacağı bilgisini vermişti.

GEMİDE ALARMLAR ÇALDI

Gemide bulunan Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, X hesabından yaptığı açıklamada, gemideki alarmların çaldığını belirtti.

Fourreau başka bir paylaşımında da "(Binyamin) Netanyahu'nın soykırımcı ordusu Hanzala gemisine yaklaşıyor." ifadesini kullandı.

FFC'nin Hanzala gemisi için Instagram'da başlattığı canlı yayında konuşan Tania Safi de geminin çevresini dumanların sardığını ve bunun da görüş açılarını kısıtladığını söyledi.

Safi, dumanın sisten veya herhangi bir dış müdahaleden kaynaklanıp kaynaklanmadığından henüz emin olmadıklarını kaydetti.

İSRAİL, GEÇEN AY MADLEEN GEMİSİNE MÜDAHALE ETMİŞTİ

"Özgürlük Filosu Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bulunduğu 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran'da İsrail'in alıkoyduğu diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

HANZALA GEMİSİ

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi verilmişti.

Gazze'de kıtlık son haftalarda daha da vahim bir boyuta ulaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, açlıktan kemikleri belirginleşen, baygınlık geçiren ve yürüyecek hali kalmayan insanlar dikkati çekiyor.

Gazze'ye Yol Alan Hanzala Gemisi Yolcuları

1) Ange Sahuquet - Fransa - Aktivist ve mühendis

2) Antonio La Picirella - İtalya - Aktivist

3) Antonio Mazzeo - İtalya - Öğretmen, aktivist ve gazeteci

4) Bob Suberi - ABD - Aktivist

5) Braedon Peluso - ABD - Denizci ve aktivist

6) Chloe Fiona Ludden - İngiltere ve Fransa - Eski BM çalışanı ve bilim insanı

7) Christian Smalls - ABD - Amazon İşçi Sendikası'nın kurucusu

8) Emma Fourreau - Fransa ve İsveç - Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi

9) Frank Romano - ABD ve Fransa - Akademisyen ve aktivist

10) Gabrielle Cathala - Fransa - Siyasetçi

11) Hatem Aouini- Tunus - Uluslararası aktivist

12) Huwaida Arraf- ABD - İnsan hakları avukatı ve sosyal adalet aktivisti

13) Jacob Berger- ABD - Aktör/içerik üreticisi

14) Justine Kempf- Fransa - Eski "Sınır Tanımayan Doktorlar" üyesi

15) Mohamed El Bakkali- Fas- Gazeteci

16) Robert Martin- Avustralya - Aktivist

17) Santiago Gonzalez Vallejo - İspanya - "Arap Davası ile Dayanışma Komitesi" (CSCA) eş kurucusu

18) Tania (Tan) Safi- Avustralya - Nelgesel yapımcısı

19) Vigdis Bjorvand – Norveç - Aktivist

20) Waad Al Musa- ABD/Irak - Gazeteci

21) Sergio Toribio - İspanya – Mühendis ve çevre aktivisti