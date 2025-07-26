Şaban Sevinç: Komisyon iktidarın kontrolünde

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çözüm süreciyle ilgili kurulacak 51 kişilik komisyon için partilerden üye bildirmelerini isterken, gazeteci Şaban Sevinç komisyonda iktidarın çoğunluk sağladığını ve muhalefetin etkisiz kalacağını savundu. Sevinç, sosyal medya paylaşımında CHP'nin bu yapıya katılmaması gerektiğini belirtti.

Abone ol

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çözüm süreciyle ilgili kurulacak yeni komisyon için siyasi partilerden üye bildirmelerini talep etti. 51 üyeden oluşacak komisyon için partilere ayrılan kontenjanlar da netleşti. Buna göre AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti 4, MHP 4, İYİ Parti 3, Yeni Yol 3, TİP, EMEP, Hüda-Par, YRP, DSP ve DP ise 1’er üyeyle temsil edilecek. İYİ Parti’nin isim bildirmemesi durumunda, bu partiye ayrılan 3 kişilik kontenjan diğer partilere dağıtılacak. Komisyonun 4 Ağustos’a kadar kurulması bekleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, komisyonun iktidarın kontrolünde olacağını savundu. Sevinç, “İktidar komisyonu olmuş, CHP kesinlikle katılmamalı” ifadelerini kullanarak, AK Parti ve MHP'nin çoğunlukta olduğunu, Hüda-Par desteğiyle de iktidarın net şekilde üstünlük sağladığını belirtti. Sevinç’e göre, bu yapı altında muhalefet partileri karar alma süreçlerinde etkisiz kalacak.