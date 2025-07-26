TRT'de projeye başlayacaktı: Ünlü oyuncu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yere göğe sığdıramadı...

Eski “Çok Güzel Hareketler Bunlar” oyuncusu Metin Yıldız, katıldığı bir televizyon programında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğini “Türkiye’yi yönetmek herkesin harcı değildir.” sözleriyle açıkladı. Yıldız'ın açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu.

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“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programının eski oyuncusu Metin Yıldız, daha önce CHP ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik eleştirileriyle tepki çekmişti. Yıldız, tartışmalı açıklamalarının ardından TRT’de yayınlanan ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinde rol almaya başlamıştı.

Oyuncu Metin Yıldız şimdi de katıldığı canlı yayında Deniz Uğur’un konuğu oldu. Yıldız, programda yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi.

"TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEK HERKESİN HARCI DEĞİLDİR"

“Bir şey söyleyeceğim yine linçleneceğim. Ben Recep Tayyip Erdoğan’dan başkasının bu ülkeyi yöneteceğine inanmıyorum. Başkasının yönetebileceğine ve yönetime talip olduğuna dahi inanmıyorum. Türkiye’yi yönetmek herkesin harcı değildir.”

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINI HEDEF ALMIŞTI

Yıldız'ın sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma sürecinde "zamanında benim telefonlarımı açmamıştı" şeklinde bir açıklama yaparak tepkilerin odağı haline gelmişti. İmamoğlu ile ilgili eleştirilerine sosyal medya üzerinden devam eden oyuncu, geçtiğimiz gün yeni bir dizi projesi için TRT ile anlaştı.