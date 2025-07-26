Tayland ve Kamboçya Savaşı 3. gününde: Yaklaşık 180 bin kişi yerinden oldu

Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalar üçüncü gününde, iki taraftan çoğu sivil 30’dan fazla kişi yaşamını yitirmesine neden oldu. Sınır hattında birçok bölgeye yayılan çatışmalarda, Taylandlı yetkililere göre yaklaşık 140 bin sivil evlerinden kaçtı veya tahliye edildi. Kamboçya’da ise toplam 38 bin kişi yerinden oldu.

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Asya’nın güneydoğusunda Kamboçya ve Tayland arasında bu hafta başlayan çatışmalar derinleşiyor. Kamboçya’da bugün öğleden sonra çatışmalar nedeniyle en az 13 kişinin öldüğü belirtilirken, Tayland’da ise ölü sayısı 20’ye ulaştı. Üç gündür devam eden çatışmalarda her iki taraf da sivil altyapıları hedef aldı.

İki komşu ülke arasındaki çatışmalar, 800 km'yi aşan sınır çizgilerine ilişkin ihtilaflardan kaynaklanıyor. Kamboçya, bugün Tayland birliklerini geri püskürterek Ta Moan, Ta Krabei tapınakları ve altı başka tartışmalı bölgenin çevresinde kontrol sağladığını öne sürdü. Ancak bu iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki son büyük sınır çatışması 2011 yılında, Kamboçya'ya ait olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 11’inci yüzyıldan kalma Preah Vihear tapınağı yakınlarında yaşanmıştı.

YAKLAŞIK 180 BİN KİŞİ YERİNDEN OLDU

Her iki ülkede de topçu ve roket atışları sivilleri kaçmaya zorladı. Yerinden edilen siviller için gıda sıkıntısı şimdiden baş gösterdi. Çatışmaların sınır hattındaki birçok bölgeye yayılmasıyla birlikte, Taylandlı yerel yetkililere göre yaklaşık 140 bin sivil evlerinden kaçtı veya tahliye edildi. Tayland ordusu, sınırdaki sekiz bölgede sıkıyönetim ilan etti. Kamboçya’da ise Preah Vihear, Oddar Meanchey ve Pursat eyaletlerinde toplam 38 bin kişi yerinden oldu.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır ihtilafları 100 yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor. Gerilim, mayıs ayında Kamboçyalı bir askerin Tayland askerleriyle çıkan kısa süreli çatışmada hayatını kaybetmesiyle yeniden tırmandı. Bu gelişmeyi takiben uygulamaya konulan karşılıklı diplomatik ve ticari yaptırımların ardından, bu hafta tartışmalı sınır bölgesinde Tayland askerlerinin mayın patlaması sonucu yaralanması üzerine tansiyon daha da yükseldi.

Tayland, bu mayınların Kamboçya askerlerince yeni döşendiğini öne sürdü. Kamboçya ise bu iddiayı reddederek, söz konusu mayınların 1980'ler ve 1990’lardaki iç savaş döneminden kaldığını savundu. Bu gelişmenin ardından Tayland büyükelçisini geri çağırırken, Kamboçya’nın elçisini de sınır dışı etti. Perşembe sabahı doğrudan çatışma başladı. Her iki taraf da ilk ateşi kimin açtığı konusunda birbirini suçluyor.