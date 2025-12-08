Sinem Ünsal ve Berk Cankat'tan yeni kare! Kavuştular...
Uzak Şehir dizisinin çekimleri nedeniyle ayrı kalan Sinem Ünsal ve Berk Cankat çifti nihayet kavuştu. Çiftin sosyal medya hesabından paylaştığı bu kare takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
