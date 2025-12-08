BIST 11.218
Sinem Ünsal ve Berk Cankat'tan yeni kare! Kavuştular...

Uzak Şehir dizisinin çekimleri nedeniyle ayrı kalan Sinem Ünsal ve Berk Cankat çifti nihayet kavuştu. Çiftin sosyal medya hesabından paylaştığı bu kare takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’in çekimleri nedeniyle bir süre ayrı kalan Sinem Ünsal ve Berk Cankat, hasret gidermeye sonunda fırsat buldu. 

Ünlü çiftin “kavuştuk” notuyla paylaştığı asansör karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de Alya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sinem Ünsal sevgilisi Berk Cankat ile yeni karesini Instagram'dan paylaştı.

Uzak Şehir'de canlandırdığı Alya karakteriyle geniş kitlelere adını duyuran Ünsal’a, sevgilisi Berk Cankat ile romantik paylaşım geldi. 

