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Bahar Şahin'in Instagram hesabı çalındı...

Bahar Şahin'in Instagram hesabı çalındı...

Bahar Şahin, Mine Tugay ile yaşadığı gerginliğin ardından Instagram hesabının çalındığını duyurdu.

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Genç oyuncu Bahar Şahin, bir YouTube programında eski dizi partneri Mine Tugay hakkındaki açıklamalarıyla magazin gündemine oturdu. Şahin, bir meslektaşından "psikolojik şiddet" gördüğünü iddia etmişti.

MİNE TUGAY KARŞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Şahin, bir kadın meslektaşından psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmiş, bu sözlerin Mine Tugay'a yönelik olduğu yorumları yapılmıştı. Tugay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslup ve cümlelerle itham edilmişim. Arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Gerçekleri net hatırlamakla birlikte, asla söylemediğim şeylerle suçlanmayı biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle, bu açıklamanın iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz; kimseyi kırmadan, üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler."

SERA KUTLUBEY'DEN TEPKİ

Mine Tugay'a ilk destek, meslektaşı Sera Kutlubey'den geldi. Kutlubey, Tugay için, "Yıllardır tanıyorum, içini biliyorum. Kalbini biliyorum. Çoğu haksızlığa göğüs gerdiğine de şahidim. Çok seviliyorsun" paylaşımını yaptı.

BAHAR ŞAHİN'DEN YANIT VE YENİ İDDİALAR

Sera Kutlubey'in paylaşımı sonrası Bahar Şahin, Mine Tugay'a yönelik yeni iddialarda bulundu:

“Sen değil miydin, aramızda konuştuklarımızı annenin yakın arkadaşı Emine Teyze’ye anlatıp; iş yapımcıya gittiğinde, ‘Kesin Bahar laf taşımıştır’ diye beni suçlayan? Ya da sevgilinden ayrılır ayrılmaz, benim erkek arkadaşımla reji evindeki paydos kutlamasında öpüşüp, sonra da ‘çok sarhoştum’ diyerek geçiştiren? Bunca yaptığın şeye rağmen bir de bana düşman olan sensin. Ne diyeceğimi bilemedim açıkçası."

INSTAGRAM HESABI ÇALINDI

Karşılıklı açıklamaların gölgesinde Bahar Şahin, takipçilerine Instagram hesabının ele geçirildiği bilgisini verdi. Şahin yaptığı duyuruda şunları kaydetti:

"Herkese merhaba bu sabah saat 7'ye kadar Instagram hesabımı açmak için uğraştık çünkü Instagram hesabım çalındı... Hesabımla da uğraşmayın çalmaya çalışmayın içinde de hiçbir şey yok zaten."

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