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MHP'nin komisyona vereceği 4 üyenin isimleri belli oldu

MHP'nin komisyona vereceği 4 üyenin isimleri belli oldu

MHP'nin, iktidarın "terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni çözüm süreci kapsamında kurulacak komisyona vereceği 4 üye; Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut oldu.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidarın "terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni çözüm sürecinin yol haritasını belirleyecek Meclis komisyonuna katılacak isimlerin bildirilmesi için siyasi partilere yazı göndermişti. 51 üyeden oluşacak komisyonda AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek. TBMM'de grubu bulunmayan bazı partilerden de komisyonda 1'er milletvekili yer alacak.

Kurtulmuş partilerden 'Terörsüz Türkiye' komisyonu için isim istedi

İç ve dış politik gelişmelerle ilgili yazılı bir açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin komisyona vereceği 4 üyenin; Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut olduğunu söyledi. Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulacak 51 üyeli Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’na da her partinin katılıp tarih ve millet huzurunda sözünü ve görüşünü paylaşması, demokratik sınırlar çerçevesinde tartışmaların sağduyuyla yapılması ülkemizin geleceği adına altın bir fırsattır.

Milliyetçi Hareket Partisi söz konusu komisyona 4 değerli isimle katılacak olup bu isimler:

1- Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Feti Yıldız,

2- Sakarya Milletvekilimiz ve Anayasa Komisyon Üyesi Sayın Muhammet Levent Bülbül,

3- Kırıkkale Milletvekilimiz ve Adalet Komisyon Üyesi Sayın Halil Öztürk,

4- Tokat Milletvekilimiz ve Adalet Komisyon Üyesi Sayın Yücel Bulut’tur."

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