Gazze’de can kaybı 59 bin 733’e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları son 24 saatte 57 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 59 bin 733'e, yaralı sayısı ise 144 bin 477'ye yükseldi.

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Gazze Şeridi'nde İsrail'in devam eden saldırıları sonucu son 24 saatte 57 kişi daha hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu son kayıplarla birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 733'e yükselirken, yaralı sayısı da 144 bin 477'ye ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşanan dramın boyutları gözler önüne serildi. Son 24 saat içinde 57 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 512 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, bu noktalarda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 165 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Bu son olaylarla birlikte, sözde yardım dağıtımı sırasında yaşamını yitirenlerin toplam sayısının bin 121'e, yaralananların sayısının ise 7 bin 485'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana, Gazze'deki can kaybının 8 bin 581'e, yaralı sayısının ise 32 bin 436'ya yükseldiği bildirildi.