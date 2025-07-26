Suriye: SDG ile imzalanan anlaşmanın uygulanmasında ilerleme yok

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan İdlibi, Suriye hükümeti ile SDG arasında Paris’te yapılması beklenen toplantının, “tam entegrasyonun sağlanması hedefiyle yürütülen müzakereler kapsamında” gerçekleşeceğini söyledi. Yetkili, “SDG ile imzalanan anlaşmanın uygulanmasında ilerleme yok” dedi.

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Suriye Dışişleri Bakanlığı Amerika İşleri Dairesi Başkanı Kuteybe İdlibi, 10 Mart’ta Şam ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan anlaşmanın uygulanmasında herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. İdlibi, dün Suriye devlet haber kanalı El-İhbariyye’ye yaptığı açıklamada, “SDG’nin Deyrizor vilayetinin kaynaklarına el koyduğunu” söyledi.

İdlibi, ayrıca ABD’nin çeşitli dosyalarda Suriye hükümetiyle “tam bir anlayış içinde” olduğunu belirterek Paris’te Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılması beklenen toplantının, “tam entegrasyon sağlamak amacıyla yürütülen müzakereler” kapsamında düzenlendiğini belirtti.

ABD ve Fransa’nın “Suriye’nin birliğini koruyacak adımların tamamlanmasının gerekliliğine inandığını” vurgulayan İdlibi, “Paris’in, Suriyelilerin istediği çözüme ulaşmak için SDG üzerinde baskı kurmaya hazır olduğunu gösterdiğini” ifade etti.

Suriye hükümeti ile SDG arasında Paris’te yapılması beklenen görüşme bu hafta ertelendi. SDG kaynakları bölgesel medya kanallarına toplantının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un himayesinde ve ABD’nin katılımıyla gerçekleşmesinin planlandığını ancak henüz bir neden belirtilmeden ileri bir tarihe alındığını açıkladı. Idlibi Paris’te yapılması beklenen toplantının, “tam entegrasyonun sağlanması hedefiyle yürütülen müzakereler kapsamında” gerçekleşeceğini söyledi.