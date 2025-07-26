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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi

Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ettikleri sırada şehit düşen Sercan Utni ve Hilmi Şahin’in aileleriyle telefonla konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, başsağlığı mesajı diledi.

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Eskişehir’deki orman yangını sırasında alevler arasında kalarak şehit olan 10 kişiden Denizlili Sercan Utni ve Hilmi Şahin, memleketleri Beyağaç’ta toprağa verildi.

Ailelere taziye ziyaretinde bulunan AK Parti Ekonomik İşler Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, yangında evlatlarını kaybeden şehit anne ve babalarıyla görüşerek sabır diledi.

Zeybekci, şehit ailelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da telefonda görüştürdü. Nihat Zeybekci’nin telefonundan önce şehit Hilmi Şahin’in ailesi ile görüşen Erdoğan aileye başsağlığı diledi, acılarını paylaştığını ifade ederek; "İnşallah sizler de onların ebedi alemdeki makamlarıyla yükseleceksiniz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Eşim de yanımda. O’nun da sizlere selamları var" diye seslendi.

Daha sonra şehit Sercan Utni’nin ailesiyle aynı şekilde görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan;

"Öncelikle başımız sağ olsun... Rabbim cennetinde sözleri yavrunuza kavuştursun inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Üzüntümüz çok büyük. Rabbim bizlere inşallah cennette şehitlerimizle buluşmayı nasip etsin. Eşimin de selamları var" diye konuştu. Şehit annesi de; "Sizler de selam söyleyin. Allah razı olsun. Hepinizden Allah’ım çok razı olsun" yanıtı verdi.

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