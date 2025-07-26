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AK Partili meclis üyesi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Partili meclis üyesi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Balıkesir'de AK Partili Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, "Sürecin takipçisi olacağız." dedi.

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Yüksel, kaymakamlık binası arkasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

"Sürecin takipçisi olacağız"

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Faillerin adalet önünde gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Yüksel'in evli ve 1 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

AK Partili meclis üyesi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi - Resim: 0

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