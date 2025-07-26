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Pazarcılar birbirine girdi! Yer kavgası çok korkunç bitti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pazarcılar birbirine girdi! Yer kavgası çok korkunç bitti

Çorum'da pazar esnafı arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü, 7 kişi yaralandı.

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Bahçelievler Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı'nda pazarcılar arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Kemal Topçu, E.İ., A.İ., R.C.T., A.A., B.B., S.D. ve M.A.İ. silahla yaralandı.

İhbar üzerine pazar alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Topçu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili D.A. ve M.A.A. polislerce gözaltına alındı.

Tarafların dün de Cuma Pazarı'nda yer konusunda tartışıp kavga ettikleri öğrenildi.

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