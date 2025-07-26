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İYİ Parti kararını verdi! Müsavat Dervişoğlu: "Yer Almayacağız"

İYİ Parti kararını verdi! Müsavat Dervişoğlu: "Yer Almayacağız"

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasıyla Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partilere gönderilen yazıda, Komisyonda yer alacak milletvekillerinin isimlerinin 31 Temmuz Perşembe gününe kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu komisyonda yer almayacaklarını ifade etti.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıkları ile HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), EMEP, DSP ve DP'ye gönderilen yazıda, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM bünyesinde Komisyon kurulacağı belirtildi.

Yazıda, AK Parti'den 21, CHP'den 10, DEM Parti ve MHP'den 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nden 3'er, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP'den 1'er milletvekilinin isimlerinin, 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi.

İYİ Parti kararını verdi!

Bu gelişme sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kararını sosyal medyadan açıkladı. Dervişoğlu mesajında

"Netice itibariyle, kurulması planlanan bu komisyonda İYİ Parti olarak yer almayacağımızı bir kere daha kamuoyunun dikkatlerine arz ederim."

dedi.

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