Ankara, Sivas, Yalova... Peş peşe kararlar geldi: Yasaklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklıkların daha da artacağı yönündeki uyarısı sonrasında orman yangınlarının önüne geçmek için valiliklerden peş peşe kararlar geldi. Ankara'da yarından itibaren ormanlık alanlarda ateşli piknik yapılmasına izin verilemeyecek. Sivas ve Yalova'da ormanlık alana girişler yasaklandı.

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Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcakların daha da artacağı yönündeki uyarısı sonrasında orman yangınlarının önüne geçmek için valiliklerce alınan kararlar açıklandı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ormanlık alanlara giriş çıkış yasağının uzatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Bilindiği üzere Valiliğimizce orman yangınlarını önleme amacıyla İlimizde, 10.06.2025 tarihinden itibaren izin verilen ve ilan edilen alanlar dışında ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştı.

Meteorolojik verilere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Bu nedenle, ormanlarımızın yangınlardan korunması bakımından 26.07.2025 cumartesi gününden itibaren 30.08.2025 tarihine kadar izin verilen alanlarda mangal kullanmak ve ateşli piknik yapma faaliyeti tedbiren yasaklanmıştır.

Vatandaşlarımızdan, izin verilen alanlarda ateşsiz ve mangalsız piknik yapmalarını, kural ve yasaklara uymalarını, bu konuda anlayış göstermelerini ve destek vermelerini önemle istirham ediyoruz."

Ankara Valiliği, Haziran ayında yaptığı ormanlık alanlara giriş yasağına ilikin geni kapsamlı bilgilendirme yapmıştı. Ormanlara girişin yasaklandığı duyuruda şu ifadelere yer verilmiti;

"Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılamayacak ve çadır kurulamayacak.