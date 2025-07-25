Beşiktaş’tan ırkçılığa disiplin soruşturması

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş'a karşı 2 gol atan Shakhtar Donetskli Kevin, maç sonrası kendisine gönderilen ırkçı mesajları paylaşırken, mesajın sahibinin Beşiktaş kongre üyesi olduğu ortaya çıktı.

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UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, sahasında Shakhtar'a 4-2 mağlup oldu. Ukrayna ekibinde 2 gol kaydeden Brezilyalı Kevin, karşılaşmanın ardından kendisine atılan ırkçı mesajlaları paylaştı. Kevin'e ırkçı mesaj atan kişinin Beşiktaş kongre üyesi olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş Kulübü, ırrkçılık yapan şahsın kulüp üyeliğinden çıkarılması için disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibimiz Shakhtar Donetsk’in futbolcusu Kevin’e ırkçı ve nefret dolu mesajları kamuoyuna yansıyan, Beşiktaşlı duruşu ile değerlerinden nasibini almadığı bu vahim olayla anlaşılan ve ne yazık ki Kongre Üyemiz olan kişinin üyelikten çıkarılması amacıyla disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Kulübümüz ve büyük Beşiktaş taraftarı, geçmişte buna benzer yaşanmış birçok olayda ırkçılığa karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur.

Bu vesileyle bir kez daha başta spor sahaları olmak üzere hayatın her alanında ırkçılığı lanetliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."