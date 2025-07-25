Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Sandalcık Mahallesi'nde anız yakımıyla başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, 3 uçak, 6 helikopter ve 163 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Abone ol
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Sandalcık Mahallesi'nde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 5 iş makinesi, 13 ilk müdahale aracı ve 163 personel sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmayla yangın kontrol altına alındı.