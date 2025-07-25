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Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Özel kardeşinin vefatı dolayısıyla Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Taziye ziyaretine Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin de eşlik etti.

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Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybeden 76 yaşındaki kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenaze töreni, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlendi. Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Kılıçdaroğlu için ilk tören, Burhaniye Cemevi'nde gerçekleştirildi. Aile yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazında dualar edildi. Törenin ardından Adil Kılıçdaroğlu'nun naaşı, Burhaniye ilçesi Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretine Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin de eşlik etti.

Özel, taziye ziyareti öncesinde Ankara Yenimahalle'de bulunan Demetevler semt pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelmişti.

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