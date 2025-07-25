Murat Çalık'a kemik iliği biyopsisi yapıldı

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören ve cezaevinde 18 kilo kaybeden Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’tan sabah saatlerinde yeniden kemik iliği örneği alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Çalık için kamuoyunda tahliye beklentisi artıyor.

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İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’tan bu sabah ikinci kez kemik iliği biyopsisi alındı. Cezaevinde sağlık durumu giderek kötüleşen Çalık’ın hastane raporlarında tahliye önerilse de Adli Tıp farklı görüş bildirdi.

Geçmişte lösemi ve lenfoma geçiren Çalık, 23 Mart tarihinden bu yana cezaevinde 18 kilo verdi.

Halk TV'de yer alan habere göre; sağlık sorunları nedeni ile tahliye edilmesi yönünde çağrıların yapıldığı Çalık'ın hastane raporunda, yeniden kansere yakalanma eşiğinde olduğu tespit edildi ve tahliye edilmesi önerildi. Ancak Adli Tıp Kurumu, hastanenin aksine bir değerlendirme yaptı.

Son olarak yeniden İzmir’de hastaneye yatırılan Çalık’tan, çok acılı ve ağrılı bir işlem olan kemik iliği örneğinin bir kez daha alınacağı 23 Temmuz tarihinde öğrenilmişti.

Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, ikinci kez kemik iliği biyopsisinin sabah saatlerinde yapıldığını açıkladı.